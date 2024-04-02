Врачи оказывают медицинскую помощь троим девушкам и двоим парням, пострадавшим в результате налета украинских беспилотников на Татарстан.

Телеграм-канал BAZA сообщил, что все пострадавшие – студенты местного колледжа. Они получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Атака БПЛА 2 апреля стала первым с начала специальной военной операции ударом по Татарстану. Противник целил по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, однако нарушить технологический процесс у него не получилось. Ранее сообщалось, что один из дронов протаранил общежитие предприятия, количество пострадавших составляло на тот момент 6 человек.

Нужно отметить, что расстояние от Харькова до Татарстана составляет 1,5 тысячи километров. Ранее на Украине заявляли, что в распоряжении ВСУ появились дроны с дальностью более 1000 км.