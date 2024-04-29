Путешественники, предпочитающие посещать новые места в одиночку, обязательно должны отправиться на Алтай, чтобы отдохнуть от городской суеты и «подзарядиться» жизненной силой. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru рассказала тревел-блогер и руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь.

«Многие путешественники называют Алтай местом силы, куда хочется поехать, чтобы «подзарядиться» и отдохнуть от суеты», – рассказала эксперт в сфере туризма.

По ее словам, еще одним популярным туристическим направлением для одиноких путешественников в России является озеро Байкал и его окрестности. Сюда туристы могут приезжать в любое время года, чтобы насладиться красивыми пейзажами.

Большим компаниям или семейным путешественникам можно посоветовать отправиться в тур по Камчатке, где можно посетить большое количество природных достопримечательностей. Для любителей отдыхать заграницей эксперт советует посетить Бали или Шри-Ланку.