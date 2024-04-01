Отдыхающие на пляжах популярного турецкого курорта жалуются на напасть – береговую линию атакуют гигантские медузы, из-за которых невозможно зайти в море или пробежаться по пляжу босичком.

Любители пляжного отдыха сообщают, что наибольшее скопление опасных медуз наблюдается в районе Лары. Диаметр отдельных особей превышает полметра, а вес – пяти кг. Работники специальной службы закидывают живых медуз обратно в море, а погибших собирают и утилизируют. Однако медуз настолько много, что полностью очистить пляжи не представляется возможным.

Одна из отдыхающих пожаловалась репортерам TourDom, что во время купания одну из ее подруг медуза «мощно ужалила в ногу». Женщина отдыхает на курорте каждую весну вот уже два десятка лет, но с таким нашествием никогда не сталкивалась. «Это нонсенс», – пожаловалась она.