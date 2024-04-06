Британское издание The Sun сообщает, что ученые смогли разгадать тайну известной «фиджийской русалки», которая якобы была выловлена в конце 19 века в Японии. В начале 20 века американский матрос привез мумию этого странного существа в США и передал его историческому обществу округа Кларк.

В 2023 году ученые из университета Северного Кентукки получили разрешение на изучение мумифицированных останков неизвестного науке существа. Специалисты сделали сканирование тела путем проведения компьютерной томографии. Видеозапись процесса исследования была опубликована на сайте издания.

По итогу выяснилось, что «фиджийская русалка» является рукотворной. Она была создана человеком из фрагментов морских обитателей, дерева и папье-маше. Так, челюсть русалки принадлежит рыбе-бородавчатке, руки выполнены из черепашьих конечностей, а ее тело сделано из папье-маше. По предположению ученых, вся конструкция держится на деревянном каркасе.

Таким образом, ученые смогли развенчать миф о существовании так называемых русалок. Единственное «доказательство» возможного существования этих необычных созданий оказалось подделкой.