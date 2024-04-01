Британское издание The Standard опубликовало статью, в которой говорится о полном поражении украинской армии в действующем конфликте уже к лету текущего года. Как отмечает автор материала, на всех направлениях в зоне боевых действий преимущество находится у российских военных, поэтому поражение ВСУ неминуемо уже в скором времени.

Кроме того, все больше западных стран, являющихся союзниками Украины, осознают неизбежность проигрыша Киева в конфликте с РФ. Некоторые страны уже менее охотно проявляют свою поддержку Украине, а другие и вовсе открыто призывают к завершению боевых действий и заключения перемирия путем переговоров.

« К лету ВСУ могут потерпеть уже полное поражение», – говорится в материале.

Обозреватель издания отмечает, что украинские силы уже истощены по максимуму, в то время как российская армия продолжает наносить мощные удары по военным объектам, критической инфраструктуре Украины, а также уничтожает живую силу и технику ВСУ на линии фронта.