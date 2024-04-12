ВС России уверенно продвигаются вперед, уничтожая подразделения ВСУ на своем пути. Об этом в издании The Print сообщил экс-сотрудник Управления ООН Арджун Каточ.

Он отметил, что все началось с провала контрнаступления украинской армии. ВС РФ освободили Авдеевку и близлежащие села, после чего начали стремительно продвигаться вперед. Им не мешает даже весенняя распутица.

По мнению эксперта, ситуация уже не изменится в пользу ВСУ. Даже если Запад примет решение отправить на Украину новые партии оружия, ВС РФ дожмут противника и решат все задачи специальной военной операции.

Сейчас, по мнению Каточа, актуальным остается единственный вопрос – как далеко в западном направлении смогут продвинутся российские подразделения до момента, когда Киев объявит о капитуляции.