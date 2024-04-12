Авторы Телеграм-канала «Беспилот» выпустили дайджест о главных событиях в сфере беспилотных летательных аппаратов в России. Отмечается, что многие предприятия в стране готовятся к производству новых видов БПЛА и вспомогательной техники.

Компания «Первое ОКБ» в Ростовской области запланировала запуск производства БПЛА курьерского типа. Их грузоподъемность будет составлять до 200 кг. А максимальная дальность полета – 1000 км. Инженеры предприятия имеют достаточный опыт в данной сфере. ОКБ уже давно занимается выпуском пилотируемого самолета СП-30, считающимся одним из самых сверхлегким самолетом в России.

В зоне проведения спецоперации сейчас активно используют беспилотный транспортер. Этот дрон помогает доставлять боеприпасы и провизию на передовую. Беспилотный аппарат представляет собой «тележку», способную преодолевать расстояние до 12 км. При этом полезная нагрузка может составлять до 150 кг. Четыре мотор-колеса помогают достигать скорость до 20 км/час.