Tesla отзывает почти четыре тысячи своих электрокаров, которые уже стоят в гаражах водителей. Их предупредили, что эксплуатировать электрокар опасно из-за проблем с педалью газа. Оказалось, что на педали неправильно закрепили накладку. При нажатии она сползает и блокирует педаль газа, сообщает Reuters.

После заявления об отзыве 3878 электрокаров Cybertruck акции компании подешевели на три процента. Производитель обещал бесплатно заменить или произвести ремонт педали, о чем владельцы Cybertruck получат уведомление на e-mail. Правда, электрокар с устраненным дефектом они получат не раньше июня.

С начала года Tesla по разным причинам отозвала почти 2 млн 500 тысяч своих электромобилей, следует из отчета BizzyCar. Reuters пишет, что большинство проблем удалось решить обновлением программного обеспечения.