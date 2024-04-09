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Основатель телешоу Britain’s Got Talent столкнулся с неожиданным противником во время своего идиллического побега в сельскую Англию. Этот домовладельческий инцидент пополняет длинный список неудач, связанных с недвижимой собственностью известного британского продюсера. Источник: New York Post.

Медийная личность, искавшая утешения от шума и суеты лондонской жизни, теперь оказывается втянутым в битву с надоедливыми кротами, сеющими хаос в его обширном поместье в глостерширском Котсуолдсе стоимостью $8,68 миллионов (порядка 803 млн. руб.).

Стремясь к спокойствию, 64-летний Коуэлл вместе с партнершей Лорен Сильверман и их 9-летним сыном Эриком нашли убежище в сельской местности графства Глостершир.

Но умиротворение мгновенно сменилось суматохой, когда безмятежный пейзаж поместья заполонили кротовины, превратив некогда нетронутую территорию площадью 3,2 гектара в то, что можно описать как «швейцарский сыр», сообщает The Mirror.

Согласно британским журналистам, шоумен первое время только наблюдал, как кроты приближаются к дому и, по его словам, «становятся все смелее». Эти обитатели недр земли, по-видимому, не испугались присутствия человека, поскольку рискнули приблизиться практически вплотную к особняку Коуэлла, а их ненасытный аппетит и тяга к прокладке туннелей нанесли значительный ущерб садам продюсера.

Безжалостное вторжение кротовой орды испортило живописный вид вокруг бассейна и патио Коуэлла, оставив телевизионного магната далеко не в восторге.

«Когда они только переехали, все было хорошо, но теперь их сады пронизаны кротами и украшены кротовинами», – рассказал источник для The Sun, отметив, что сейчас на территории шоумена сотни кротовых нор. «Как будто эти животные стремятся захватить именно участок Коуэлла».

Территорию британского особняка Саймона Коуэлла захватили кроты

Мечты о покое

Отступление продюсера телешоу в сельскую местность Англии последовало за рядом проблем с безопасностью вокруг его бывшей лондонской резиденции, где он, как сообщается, чувствовал себя «небезопасно» из-за многочисленных вторжений.

Несмотря на затраты в $633 000 (свыше 58 млн. руб.) на меры безопасности, включая охранных собак, Коуэлл столкнулся с несколькими кражами со взломом, что в итоге мотивировало его на переезд в Котсуолдс.

В 2023 году он продал свою лондонскую квартиру всего за $19 миллионов (более 1,76 млрд. руб.) – на $38 миллионов (около 3,5 млрд. руб.) меньше, чем им было запрошено первоначально – из соображений безопасности.

Опасения создателя шоу «Х-Фактор» по поводу личной безопасности не беспочвенны. В 2012-м году наглый злоумышленник, вооруженный кирпичом, вломился в его жилую собственность, когда известный продюсер находился там. А в 2015 году воры ворвались в его дом в Лондоне, пока семья спала, и похитили ценности на сумму до миллиона долларов.

Инцидент девятилетней давности потряс Коуэлла, выразившего разочарование отсутствием реакции со стороны его удивительно молчаливых сторожевых собак. Твердо решив усилить безопасность, шоумен с той поры приобрел двух немецких овчарок, специально обученных для противодействия грабителям.

Однако проблемы с безопасностью телепродюсера, как оказалось, последовали вместе с ним за пределы Лондона. Несмотря на жилищные неудачи, Коуэлла это не слишком пугает, поскольку у него богатый портфель недвижимости, простирающейся от Малибу до Лос-Анджелеса.