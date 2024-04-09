Территорию британского особняка Саймона Коуэлла захватили кроты

Основатель телешоу Britain’s Got Talent столкнулся с неожиданным противником во время своего идиллического побега в сельскую Англию. Этот домовладельческий инцидент пополняет длинный список неудач, связанных с недвижимой собственностью известного британского продюсера. Источник: New York Post.

Медийная личность, искавшая утешения от шума и суеты лондонской жизни, теперь оказывается втянутым в битву с надоедливыми кротами, сеющими хаос в его обширном поместье в глостерширском Котсуолдсе стоимостью $8,68 миллионов (порядка 803 млн. руб.).

Стремясь к спокойствию, 64-летний Коуэлл вместе с партнершей Лорен Сильверман и их 9-летним сыном Эриком нашли убежище в сельской местности графства Глостершир.

Но умиротворение мгновенно сменилось суматохой, когда безмятежный пейзаж поместья заполонили кротовины, превратив некогда нетронутую территорию площадью 3,2 гектара в то, что можно описать как «швейцарский сыр», сообщает The Mirror.

Согласно британским журналистам, шоумен первое время только наблюдал, как кроты приближаются к дому и, по его словам, «становятся все смелее». Эти обитатели недр земли, по-видимому, не испугались присутствия человека, поскольку рискнули приблизиться практически вплотную к особняку Коуэлла, а их ненасытный аппетит и тяга к прокладке туннелей нанесли значительный ущерб садам продюсера.

Безжалостное вторжение кротовой орды испортило живописный вид вокруг бассейна и патио Коуэлла, оставив телевизионного магната далеко не в восторге.

«Когда они только переехали, все было хорошо, но теперь их сады пронизаны кротами и украшены кротовинами», – рассказал источник для The Sun, отметив, что сейчас на территории шоумена сотни кротовых нор. «Как будто эти животные стремятся захватить именно участок Коуэлла».

Мечты о покое

Отступление продюсера телешоу в сельскую местность Англии последовало за рядом проблем с безопасностью вокруг его бывшей лондонской резиденции, где он, как сообщается, чувствовал себя «небезопасно» из-за многочисленных вторжений.

Несмотря на затраты в $633 000 (свыше 58 млн. руб.) на меры безопасности, включая охранных собак, Коуэлл столкнулся с несколькими кражами со взломом, что в итоге мотивировало его на переезд в Котсуолдс.

В 2023 году он продал свою лондонскую квартиру всего за $19 миллионов (более 1,76 млрд. руб.) – на $38 миллионов (около 3,5 млрд. руб.) меньше, чем им было запрошено первоначально – из соображений безопасности.

Опасения создателя шоу «Х-Фактор» по поводу личной безопасности не беспочвенны. В 2012-м году наглый злоумышленник, вооруженный кирпичом, вломился в его жилую собственность, когда известный продюсер находился там. А в 2015 году воры ворвались в его дом в Лондоне, пока семья спала, и похитили ценности на сумму до миллиона долларов.

Инцидент девятилетней давности потряс Коуэлла, выразившего разочарование отсутствием реакции со стороны его удивительно молчаливых сторожевых собак. Твердо решив усилить безопасность, шоумен с той поры приобрел двух немецких овчарок, специально обученных для противодействия грабителям.

Однако проблемы с безопасностью телепродюсера, как оказалось, последовали вместе с ним за пределы Лондона. Несмотря на жилищные неудачи, Коуэлла это не слишком пугает, поскольку у него богатый портфель недвижимости, простирающейся от Малибу до Лос-Анджелеса.