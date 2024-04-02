Анна Асти поспешила успокоить фанатов. Они засыпали ее соцсети вопросами, не будут ли снова перенесены концерты из-за соображений безопасности после трагедии в «Крокусе».

Асти написала в авторском тг-канале, что все концерты в рамках большого гастрольного тура «Феникс» состоятся в указанные даты. Перенесен будет только концерт в Краснодаре. Он состоится 10 сентября, потому что более ранние даты на концертной площадке заняты.

Опасения фанатов оправданы. Асти уже переносила концерты. В прошлом году певица сообщила, что проблемы со здоровьем вынуждают ее сместить гастрольный график на апрель. В тг-канале она выложила новую афишу, в которой первый концерт состоится 8 апреля в мурманском Ледовом дворце. Гастроли артистки продлятся вся весну и захватят начало лета.

Певица напомнила, что ее команда всегда соблюдает меры предосторожности. Чтобы обеспечить безопасность зрителям на выступлениях Асти будут дежурить бойцы Росгвардии и ОМОНа, а также полицейские.