На церемонии открытия Московского Международного кинофестиваля 19 апреля блогер и телеведущая Ксения Собчак не смогла не раскритиковать внешний вид своей коллеги Тины Канделаки.

Как известно, отношения между ведущими давно оставляют желать лучшего, они периодически совершают выпады в отношении друг друга. Так, Собчак раньше заявляла, что Канделаки занимается плагиатом и «ворует» у нее темы для своих проектов.

На этот раз Собчак заявила, что стиль Канделаки ее совершенно не впечатлил.

«Старую собаку не научить новым трюкам“ как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят», — заявила блогер.

Портал StarHit пояснил, что некогда близкие подруги Канделаки и Собчак поссорились из-за Сергея Капкова. Тина обвинила Ксению в том, что та якобы «мутит» с ним, причем сделала это в смс-сообщении, которое видели как сам Капков, так и муж Собчак.