Украинцы, которые всеми правдами и неправдами выехали на Запад, не собираются возвращаться и вступать в ряды ВСУ. Издание The Telegraph рассказало, что новые законы, принимаемые киевским режимом, лишь настраивают людей против него.

«Люди не вернутся. Чем дольше идет конфликт, чем больше примут подобных законов, то тем больше людей ненавидят Украину и ее правительство. Почему я должен возвращаться и воевать? Ради чего?», – заявил один из украинцев, который давно живет в Европе.

Он отметил, что новый закон об ужесточении мобилизации ударил по тем гражданам, которые уехали с Украины на вполне законных основаниях еще до начала конфликта. У ним подходит к концу срок действия загранпаспортов, а для его продления киевский режим пытается заставить людей приехать на Украину.

Многие также заявляют, что Украина и ее власти не стоят самопожертвования. Они не собираются возвращаться, чтобы погибать за интересы президента Зеленского и его западных хозяев.