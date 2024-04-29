Украинский портал «Страна.ua» рассказал об отключении ботов Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в мессенджере Telegram.

Одновременно с ними были заблокированы и другие боты, которые собирали данные о технике ВС РФ и координаты дислокации подразделений. Так, один из них под названием Єворог был создан еще в 2022 году украинским Минцифры. Сейчас при попытке подключиться к нему появляется сообщение «имя не найдено».

Помимо этого, отключен и целый ряд ботов, уведомляющий о ракетной опасности.

Telegram официально эту информацию не подтверждал, однако боты действительно не работают.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России блокироваться не будет. Однако призвал Павла Дурова обращать внимание на то, что приложение активно используется террористами.