Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова остро отреагировала на комментарии своих подписчиков под постом с фотографией своей дочери Матильды. 35-летняя супруга знаменитости не стала скрывать своего раздражения по поводу предположений, что Матильда была рождена суррогатной матерью.

В Сети появилось множество слухов и домыслов, что супруга Петросяна не сама вынашивала дочку, ведь никто не видел ее беременной. А во время интересного положения, Брухунова публиковала снимки в соцсетях, на которых совершенно не видно было округлившегося животика.

Возможно, она просто не хотела, чтобы о ее беременности узнали хэйтеры, поэтому о рождении дочери сообщила лишь спустя несколько месяцев.

Совсем недавно Брухунова опубликовала в соцсетях фотографию дочери, и под снимком разгорелся нешуточный спор, родила ли она самостоятельно малышку или же воспользовалась услугами суррогатной матери.