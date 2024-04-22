Звезда 90-х, певица Татьяна Овсиенко шокировала своих поклонников нездоровым видом. Многие зрители, побывавшие на последних концертах певицы, отмечают, что у Овсиенко «поплыло» лицо. Некоторые из пользователей в Сети написали, что Овсиенко запустила свою внешность. К тому же певица очень неуверенно двигается.

Некоторые выдвинули предположение, что Татьяна страдает алкогольной зависимостью. Однако 57-летняя артистка опровергает все эти слухи. Овсиенко рассказала, что еще в конце 80-х годов получила травму, последствия которой беспокоят ее с каждым годом все сильнее. По словам артистки, у нее проблемы с позвоночником, поэтому ей очень сложно ходить.

«У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили», – заявила певица, добавив, что ей нужно регулярно заниматься в тренажерном зале, но она часто игнорирует эту необходимость.

Кроме того, Татьяна Овсиенко отметила, что дает порядка 200 концертов в год, поэтому свою изменившуюся внешность списывает на хроническую усталость.