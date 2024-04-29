35-летняя Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, регулярно делится со своими подписчиками подробностями личной жизни. Жена знаменитости публикует фото своих модных покупок, рассказывает о воспитании детей и даже дает советы. Брухунова неоднократно рассказывала, что любит посещать театры, выставки, путешествовать. Кроме того, она поделилась с поклонниками об испытании новых бьюти-процедур.

Однако кроме поклонников у Брухуновой есть масса хэйтеров, утверждающих, что супруга Петросяна ведет беззаботный образ жизни. Однако блогер не оставляет негативные комментарии без ответа.

«Говорить о том, что у меня поехавшая кукушка, уже не приходится. Поэтому те, добрые, в кавычках, хейтеры, которые говорят, что я ничего не делаю … вы так сильно ошибаетесь», – ответила Брухунова, добавив, что кроме забот о детях у нее также есть еще и работа.

Супруга Петросяна показала свой рабочий график, в котором указано всего лишь 3 свободных дня. Еще в мае 2023 года Брухунова сообщила в соцсетях, что работает концертным директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна.