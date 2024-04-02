Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали на границе с Белгородской областью украинского бизнесмена, спонсировавшего одно из подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК – террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в своем Телеграм-канале «Шепот Фронта» сообщает военкор Руслан Татаринов.

«У границы с Белгородской областью уничтожен идейный нацист и националист, бизнесмен из города Чернигов, Юрий Калмаков», – написал Татаринов.

По его словам, украинский бизнесмен оказывал финансовую поддержку одному из подразделений «Русского добровольческого корпуса». Подробности ликвидации украинского националиста на данный момент неизвестны.

Напомним, что на границе с Белгородской областью было ликвидировано большое количество диверсантов ВС Украины, пытавшихся прорваться на территорию российского региона с целью совершения террористических актов.