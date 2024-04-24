Оперативная разработка замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова велась достаточно давно, рассказал агентству ТАСС собственный источник, предпочитающий не раскрывать свое имя. Он также отметил, что оперативным сопровождением уголовного дела за взятку, возбужденного в отношении задержанного замминистра, занимается военная контрразведка.

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», – рассказал источник.

Следственный комитет намеревается 24 апреля выходить в суд за арестом Тимура Иванова. В отношении него возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В Минобороны Иванов отвечал за организацию медицинского и жилищного обеспечения, расквартирования войск и управления имуществом. Свой пост он занимает с 2016 года и непосредственно руководил возведением музейного комплекса и главного храма ВС России.