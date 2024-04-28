Военно-морской флот России в скором времени пополнится Днепровской военной флотилией, в состав которой войдут отдельный батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Республики Крым.

«Процесс формирования Днепровской флотилии запущен с начала этого года. В ее составе сейчас формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион с перспективами расширения», – заявил источник.

По его словам, основой Днепровской флотилии станут отдельные подразделения, входящие в настоящий момент в состав Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов. Командование ВС РФ решает вопрос с обеспечением новой флотилии десантно-штурмовыми вертолетами. При этом новое оперативное объединение примет в свой состав морских пехотинцев и береговых ракетчиков в ближайшие месяцы.