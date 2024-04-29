Танкисты ВС РФ из Приморья наносят удары по опорным пунктам ВСУ с применением тактики «огневая карусель». Об этом сообщил командир боевой машины Т-80БВМ с позывным «Сокол».

«Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач», — пояснил военнослужащий.

Такая тактика, умноженная на высокий уровень мастерства танкистов, дает возможность эффективно уничтожать позиции противника.

Танкисты атакуют вражеские цели с дистанции в 700-1000 метров, грамотно распределяют мишени между собой, действуют максимально слаженно и быстро меняют позиции, чтобы не попадать под ответные атаки. Они подавляют противника, не давая ему возможности воспрепятствовать наступлению пехотных подразделений.