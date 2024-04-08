Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Неудачи ВСУ на фронте вызывают у граждан Украины много вопросов к своему лидеру, два года беспрерывно твердящего о «победе», пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Кроме того, причиной снижения рейтинга Зеленского является монополизация власти. Он принимает авторитарные решения, другие органы власти на Украине существуют только формально.

Украинцев раздражает и непрекращающаяся коррупция, борьба с которой не ведется. Они возмущены нежеланием Зеленского выполнять предвыборные обещания, а также кадровыми перестановками, которые он делает безо всяких на то оснований.

Срок президентских полномочий Зеленского заканчивается, поэтому у многих появляются серьезные сомнения в легитимности главы государства, что также влияет на его рейтинг.