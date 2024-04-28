Сдача в плен целого батальона ВСУ в полном составе взбесила главнокомандующего Александра Сырского, рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Батальон десантников 25-й бригады украинской армии сдался в плен в населенном пункте Водяное. Боевики поняли бесполезность сопротивления и сложили оружие, чтобы сохранить жизнь.

Сырский разъярился, узнав такую новость. Он принял решение о роспуске 25-й воздушно-десантной бригады, все бойцы из нее будут переведены в другие подразделения.

Напомним, после потери Авдеевки ВСУ постоянно отступают, не в силах закрепиться в населенных пунктах, которые не были подготовлены к оборонительным действиям. Некоторые подразделения вообще отказывают продолжать сопротивления. Но иногда они банально не успевают этого сделать и сдаются в плен в полном составе, оказавшись в окружении.