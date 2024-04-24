Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита совершил опрометчивый поступок, которым окончательно закрыл себе все пути в Россию. Он побывал на концерте певицы Земфиры (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ).

Издание «7 дней» пишет, что внук Аллы Пугачевой живет в США уже более года и пытается там построить свою музыкальную карьеру. До определенного момента он не высказывал свою политическую позицию, однако сейчас начал активно ее демонстрировать. Выяснилось, что Никита Пресняков тесно общается со многими иноагентами, сбежавшими из РФ и продвигающими антироссийскую повестку Запада.

Так, в начале апреля он был замечен на праздновании дня рождения солиста группы «Little Big» Ильи Прусикина (признан иноагентом в России по решению Минюста).