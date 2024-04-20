Священнослужитель Иван Липатов рассказал, из-за чего человека могут попросить уйти из православного храма. По словам священника, из церкви людей никто не гонит. Даже те прихожане, кто не знает правил поведения в храме, не будут изгнаны. Им расскажут о том, как следует себя вести в церкви, что можно, а чего нельзя делать, находясь в ней.

Но бывают случаи, когда человека могут попросить покинуть храм. По словам Липатова, не стоит снимать на камеру богослужение и прочие религиозные мероприятия. Если на просьбу выключить камеру человек не реагирует, то его могут попросить выйти из церкви.

Также нельзя приводить в стены храма домашних любимцев. Например, в православии собака считается нечистым животным. К кошкам этот запрет не относится, но приводить их в церковь также не стоит.

Липатов отметил, что батюшка в некоторых случаях может отказать в проведении венчания. Это может быть, если пара не зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе, если они являются родственниками или существуют какие-либо другие канонические препятствия.