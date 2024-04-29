Согласно православным верованиям, душа умершего человека в течение 40-ка дней находится вне своего тела и приходит к своим родным и близким, а также в места, где человек жил и любил бывать при жизни. Как рассказал священник, в течение 3-х дней душа прощается с землей. С третьего по девятый день посещает рай, а затем посещает ад. К сороковому дню уже завершает свое нахождение на земле и переходит в иной мир.

Именно поэтому по христианским традициям, очень важно уделять внимание на 3-й, 9-й и 40-й день. Молитвы за упокой усопшего человека помогают душе перейти в иной мир, преодолев все испытания на своем пути.

Многие люди рассказывали, что после смерти родных видели близких во снах, а иногда якобы и наяву. Однако научных подтверждений их словам, конечно же, нет. Ученые объясняют подобные видения стрессовым состоянием из-за потери близкого человека.

Также священнослужитель рассказал о том, стоит ли посещать кладбище на Пасху. Считается, что пребывание на кладбище в этот праздник не является грехом. Однако он символизирует победу жизни над смертью, поэтому в этот день стоит радоваться, а не грустить и скорбеть.