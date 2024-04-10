Священнослужитель назвал основные ошибки, совершаемые православными верующими при посещении церкви. Многие люди, оказавшись внутри храма, начинают верить в предрассудки по поводу правильного поведения в церкви. Некоторые считают, что в храме совершенно нельзя улыбаться, нужно поворачиваться через «правильное» плечо, ставить свечу только «правильной» рукой и прочее.

Священник отметил, что ничего схожего с Церковными правилами в этом нет. Если человек впервые оказался в церкви и не знает, как и что делать, то лучше всего обратиться к священнику. Ничего в этом плохого нет. Церковнослужитель всегда откликнется на подобную просьбу.

Еще одной ошибкой является осуждение людей с «неправильным» поведением. Такие мысли от себя нужно гнать, ведь в сердце верующего к ближнему должно быть только милосердие и любовь.

А третьей ошибкой является сомнение в своем обращении к Богу. Очень важно верить в свои слова, которые человек пытается донести до Творца.