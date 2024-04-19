Священнослужитель Иван Липатов в беседе с журналистами рассказал о запретах после Причастия. Как отметил батюшка, после данного таинства нужно произнести благодарственную молитву Господу Богу.

По словам Липатова, по завершении таинства лучше всего ограничить разговоры, чтобы сохранить в себе божественную благодать. Не приветствуется также и активная веселость. Лучше всего посвятить время внутреннему диалогу, научиться контролировать свои мысли и действия.

Иван Липатов отметил, что стоит с радостью в душе относиться к Богу и огромной благодарностью. При завершении причастия можно поцеловать крест и иконы.

Кроме того, священник рассказал, что после Причастия не следует переедать. Лучше всего провести время в тихом месте, прочитать молитву и постараться обрести душевное спокойствие, прогнав прочь суетные мысли. Строго запрещается употреблять алкогольные напитки после Причастия, как и до него.