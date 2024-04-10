Батюшка Ульян Кречетов объяснил верующим, почему нельзя разговаривать с почившим человеком ни на кладбище, ни в храме, ни дома.

В народной традиции разговоры с умершим на бытовые темы кажутся обычным делом. Люди приходят на могилы родных, рассказывают им о своей жизни, важным событиях, делятся переживаниями, просят совета.

На Дзен-канале «Святые места» батюшка объяснил, что для почившего лучшим будет поминание в молитвах. Для отошедших в мир иной важно, когда их поминают в молитвах. Если родственники не могут сами прийти в храм и помолиться за упокой души, они могут передать записку с именем умершего. Его помянут во время общей молитвы.

На кладбище, стоя у могилы родного человека, лучше за него помолиться. Постоянные разговоры и попытки общаться с почившим могут довести «до крайности», пояснил батюшка. Горюющим могут завладеть бесы, предостерег священник.