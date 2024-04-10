Известная певица Светлана Лобода, покинувшая Россию после начала СВО, опубликовала в соцсети снимок своей старшей дочери – Евангелины. Артистка поздравила дочку с 13-летнием и выразила в словах свою любовь и гордость ею, пообещав поддерживать ее во всех начинаниях. Светлана пожелала Евангелине пройти легкий, но при этом интересный жизненный путь.

Подписчики певицы активно прокомментировали этот пост, присоединившись к поздравлениям девочки. Многие подчеркнули, что старшая дочь очень похожа на свою звездную маму. Кроме того, многие удивились, что старшей дочери Лободы уже исполнилось 13 лет.

Евангелина является дочерью Светланы Лободы и танцора Андрея Царя. Также у Светланы есть младшая дочка – Тильда. Однако имя отца девочки артистка предпочла скрыть от общественности. Многие уверены, что отцом малышки является лидер немецкой металл-группы Rammstein Тилль Линдерманн, с которым Светлане Лободе приписывали бурный роман.