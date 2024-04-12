Жители Екатеринбурга устроили настоящее столпотворение перед ККТ «Космос», чтобы попасть на финал викторины «Опорный край». Билеты на мероприятие, которое будет вести Леонид Якубович, расхватали в мгновение ока, пишет портал Ura.ru.

«Вместимость „Космоса“ — 1800 человек. Но часть кресел убрали ради телевизионной аппаратуры. Определенное количество билетов распределили между гостями из области и VIP-гостями. Остальные были выданы в кассы», — рассказали в организационном комитете мероприятия.

При этом даже организаторы сейчас не знают, сколько же человек будет присутствовать на мероприятии.

В викторине «Опорный край» приняли участие более 2,3 миллиона человек. В финале среди них будет разыграно 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал», две тысячи смартфонов и 45 квартир. Финал проведет в ККТ «Космос» легендарный телеведущий Леонид Якубович. Также на мероприятии выступит певец Андрей Державин.