Татьяна Брухунова порадовала своих подписчиков в социальной сети публикацией фотографии своей полугодовалой дочери Матильды. 35-летняя Брухунова родила второго ребенка своему 78-летнему мужу, известному юмористу, Евгению Петросяну.

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!», – подписала опубликованную фотографию дочери Татьяна Брухунова.

На опубликованном снимке можно увидеть маленькую дочку Петросяна в темно-красном тюрбане. Полугодовалую малышку держит на руках ее мама – Татьяна Брухунова. Полугодовалая малышка заинтересованно смотрит в сторону, познавая окружающий мир.

Подписчики Брухуновой пришли в восторг после публикации фотографии маленькой дочери Петросяна. «Боже, мамина девочка! Всего наилучшего Вашей семье!», – написала в комментариях к фото одна из подписчиц. Однако некоторые подписчики усомнились, что именно Брухунова родила дочь Петросяну, поскольку в прошлом году не видели ни одной фотографии женщины в положении. Однако Петросян и Брухунова опровергли информацию, что их дочь была рождена суррогатной матерью.