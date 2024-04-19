Бывший солист музыкального коллектива «Парк Горького» Николай Носков живет на пенсию с надбавкой в размере 39 тысяч рублей и пособие по инвалидности. Об этом в беседе с журналистом издания «Аргументы и Факты» рассказала супруга музыканта Марина Носкова.

По ее словам, ее супруг Николай Носков получает обычную пенсию и надбавку за звание Заслуженного артиста Российской Федерации. С марта текущего года размер пенсии вместе с надбавкой составляет 39 тысяч рублей. Также артист получает выплаты по пособию инвалида 1-й группы.

Марина Носкова отметила, что ее супруг также имеет право пройти оздоровительные процедуры раз в год за счет государства по программе реабилитации. Недавно она вместе с супругом вернулась из санатория, расположенного в Кисловодске. Поездку на реабилитацию для музыканта и его супруги помогли организовать продюсер Игорь Сандлер и глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.