В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали супругу известного инфо-бизнесмена и блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина по подозрению в неуплате налогов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

По предварительным данным, жена Дмитрия Портнягина была доставлена в следственное управление по Московской области. Также сотрудники СК РФ задержали сотрудников банного комплекса Siberia, где прошли обыски. Обыски силовиков прошли и в других организациях, связанных с деятельностью Дмитрия Портнягина.

Инфо-бизнесмен уже прокомментировал ситуацию с арестом своей супруги и обысками в связанных с его деятельностью организациях. По словам Портнягина, у него ест задолженность в размере 62 миллионов рублей, выплату которой он пытался оспорить в судебном порядке. Однако блогер Портнягин заявил, что собирается оплатить накопившуюся задолженность, не дожидаясь решения суда.