42-летняя супермодель Алессандра Амбросио из Бразилии порадовала своих поклонников откровенными фото с отдыха на пляже. Знаменитость опубликовала несколько фото в откровенном купальнике и даже топлес на своей страничке в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица предстала перед своими поклонниками на одной из опубликованных фотографий в ярких плавках без бюстгалтера. Супермодель легла на живот, прикрыв свою обнаженную грудь полотенцем, продемонстрировав фанатам свои подтянутые ягодицы и роскошные распущенные локоны. В качестве яркого аксессуара Амбросио выбрала соломенную шляпу.

Ранее популярная российская актриса театра и кино Екатерина Климова порадовала фанатов ярким образом, посетив 46-й Московский международный кинофестиваль в нежно-розовом летнем платье. Свой образ знаменитость дополнила туфлями-лодочками и небольшой дамской сумкой на цепочке.