Российский суд заочно приговорил грузинских наемников ВСУ Лашу Рухая и Левона Айрапетяна к 13 и 14 годам тюремного заключения, сообщил российский Следком.

Следствие установило, что грузинские наемники приехали на Украину в первый месяц после начала СВО. Они вступили в так называемой «Грузинский нацлегион» ВСУ для получения материальной выгоды.

Грузины прошли военную подготовку и принимали участие в боевых действиях против российской армии до февраля текущего года. Во время службы в рядах ВСУ обвиняемые совершали военные преступления.

Суд заочно приговорил их к 13 и 14 годам заключения, объявив в международный розыск. Также следствие продолжает собирать улики по делу командира Грузинского нацлегиона ВСУ У. Мамулашвили. Он был заочно арестован в конце февраля.