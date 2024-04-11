На Южно-Донецком направлении ВКС РФ ударили по опорным пунктам ВСУ объемно-детонирующими авиабомбами ОДАП-500, сообщает Минобороны РФ. Все цели поражены успешно, враг уничтожен.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что для нанесения удара использовались бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции. Это позволило самолетам безопасно атаковать противника, не входя в зону действия его систем противовоздушной обороны, а также максимально точно поразить цели.

Кроме того, группировка войск ВС РФ «Восток» улучшила свое положение у Старомайорского и Урожайного на том же направлении. ВСУ пытались провести контрнаступление у населенного пункта Никольское, однако российские военные отразили две атаки.

10 апреля ВСУ потеряли около 100 боевиков, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и три пикапа.