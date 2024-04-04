Минобороны РФ показало видео боевого применения истребителем-бомбардировщиком Су-34 термобарических авиабомб ОДАБ-500. В ведомстве пояснили, что от этих боеприпасов не спасают ни окопы, ни блиндажи.

Объемно-детонирующие бомбы сперва распрыскивают воспламеняющуюся жидкость, которая при взрыве в разы увеличивает его эффект. Ударная волна «затекает» в буквальном смысле во все щели, поражая боевиков ВСУ в окопах, подвалах, блиндажах и зданиях, не оставляет врагу ни единого шанса на выживание.

Бомбы ОДАБ-500 снабжены также унифицированным модулем планирования и коррекции, благодаря чему истребителю не нужно подставляться под удары украинской ПВО. Он сбрасывает бомбы, которые сами преодолевают расстояние в 40-70 км. Также эти модули позволяют превратить боезаряды в высокоточное вооружение.

Каждый истребитель-бомбардировщик несет по 4 такие бомбы. На кадрах записи виден процесс их пуска – после сброса срабатывает пиропатрон, что сопровождается яркой вспышкой, и раскрываются крылья УМПК.