Студия Тритэ может снять художественный фильм о российской спецоперации, если получит хороший сценарий, сказала председатель студии Н. Михайлков.

В беседе с ТАСС Михалков сообщил, что Тритэ может взяться за художественную картину о событиях российской спецоперации на Украине. Однако сам он в качестве режиссера выступить в таком фильме пока не готов.

По мнению Михалкова, снятый сегодня фильм о СВО превратится в «стенгазету», потому что «большое видится на расстоянии». Для съемок фильма на эту тему должно пройти время, считает режиссер.

Месяца назад зампред Совбеза РФ Д. Медведев призвал российских кинематографистов снимать фильмы про спецоперацию на Украине. Это предложение поддержал гендиректор Мосфильма К. Шахназаров.