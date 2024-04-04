Студенты крымского колледжа изобрели новые бомбы для российских дронов, которые можно легко напечатать на 3D-принтере. Видео этой уникальной разработки показал «Пятый канал».

Основной для бомб стали гранаты, используемые в подствольниках автоматов. Достаточно оснастить их всего одной пластиковой деталью, и они превращаются в боеприпасы для квадрокоптеров, срабатывающие при сбросе и уничтожающие позиции противника.

«Этот ударно спусковой механизм работает очень просто. По законам физики, соприкасаясь с землей или предметом, цоколь бьет в основания гранаты, и происходит детонация», — рассказал корреспондент издания «Известия» Николай Аксенов.

Студенты крымского колледжа радиоэлектроники сами связались с российскими военными и предложили производить свою разработку в промышленных масштабах. За сутки у них получается несколько сотен взрывателей, которые достаточно установить на гранаты, чтобы превратить их в еще более грозное оружие.

Бойцы поддержали инициативу. Один из них с позывным «Старк» пояснил, что хоть Минобороны России и является весьма мощной военной машиной, но и ему нужна помощь.

В колледже часто бывают военнослужащие из зоны СВО. Они участвуют в открытых уроках, на которых обсуждаются новые разработки, которые выполняются с учетом боевого опыта. Ранее студенты уже придумали модифицированную чеку для обычных ручных гранат. Теперь их тоже можно эффективно сбрасывать с беспилотников.