После принятия нового закона о мобилизации на Украине страсти с получением украинцами заграничных паспортов за рубежом накаляются. В понедельник стало известно, что два украинца устроили мордобой на глазах у шокированных покупателей и сотрудников варшавского торгового центра Blue Sity.

Как пишет украинское издание Страна.ua, еще недавно в паспортном центре, размещенном в ТЦ, заграничные паспорта украинцам оформляли в порядке «живой очереди». Однако драка двух мужчин вынудила отменить «живую очередь» и предоставлять услугу только по предварительной онлайн-записи.

По предварительным данным, в очереди из трехсот желающих оформить загранпаспорт разгорелся скандал. Один из украинцев попытался пролезть вперед, нарушив очередность. Его соотечественник молчать не стал. Слова за слово – в ход пошли кулаки. Шокированный персонал торгового центра вызвал полицию. Дебоширов забрали в отделение.

Сообщается, что украинцы торопятся оформить заграничные паспорта до вступления в официальную силу нового закона о мобилизации. По нему загранпаспорта будут выдавать только тем украинцам, которые встали на воинский учет.