Журналисты издания «Страна.ua» уверены, что Киеву никогда не удастся выйти на границы 1991 года, Россия не согласиться на подобные условия, изложенные в так называемой «формуле мира».

Однако Киев может предложить Москве заморозить конфликт по состоянию на сегодняшний день. То есть, с теми территориями, которые находятся под контролем Украины и России на текущий момент.

Этот «корейский сценарий» стал бы для Украины хорошим выходом из сложившегося на поле боя сложнейшего положения для ВСУ и позволил бы достичь мира.

Кроме того, если РФ откажется от такого завершения конфликта, Запад будет обвинять ее в нежелании прекращать боевые действия.

Впрочем, это лишь предположения и версии авторов публикации, так как киевский режим не пытается делать какие-либо предложения о завершении конфликта. Между тем, на Западе все чаще звучат пессимистичные для Киева прогнозы. Так, японское издание Shūkan Gendai отметило, что при нынешнем раскладе Украина может вообще исчезнуть с карты мира, если не пойдет на переговоры.