В зоне СВО для украинской армии сложилась чрезвычайно сложная ситуация. ВС РФ существенно увеличили свои возможности и уверенно продвигаются вперед практически по всей линии боевого соприкосновения заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он назвал два сценария дальнейшего развития событий на Украине. Первый – это отказ Запада от помощи Киеву, в результате чего страна потеряет новые территории или даже полностью перейдет под контроль России. Второй сценарий – это предоставление возможности ВСУ отбить освобожденные РФ земли, наращивая военную помощь Запада.

«Единственная возможность получить стабильный мир на Украине — иметь там сильные вооруженные силы», — заявил Столтенберг.

Он призвал в экстренном порядке отправлять новые пакеты помощи, чтобы Киев мог исправить тяжелую для него ситуацию на фронте.