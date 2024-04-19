Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поставлять на Украину больше систем ПВО, а также назвал законными удары ВСУ по территории России.

Он отметил, что атаки украинских беспилотников и ракет на военные объекты в России являются легитимными, так как «Киев имеет право на самооборону». Также ВСУ могут сбивать военные самолеты ВС РФ.

По словам Столтенберга, Альянс внимательно следит за событиями на Украине и не забывает о необходимости предоставлять ей военную помощь. Страны НАТО должны передавать Киеву вооружение даже в том случае, если при этом они рискуют снизить собственную обороноспособность.

Кроме того, блок будет рассматривать возможность отправки на Украину как можно большего количества ЗРК Patriot.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую, Воронежскую, Курскую и другие области России, используя БПЛА, ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды, а также воздушные шары, переделанные из метеозондов в бомбардировщики.