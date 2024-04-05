Американские истребители F-16 – это не «серебряная пуля», поэтому рассчитывать на то, что они помогут добиться перелома на поле боя, Киеву на стоит. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации истребители никак не повлияют на ход конфликта. Но во-первых, они усилят украинскую армию, а во-вторых, покажут Киеву, что Запад не оставил его в одиночестве и продолжает оказывать посильную военную помощь.

Напомним, первые истребители F-16 Киеву намереваются передать Дания и Голландия. Эти многоцелевые самолеты способны подниматься на высоту до 15 тысяч метров и разгоняться до скорости в два числа Маха. На Украине, по заявлениям натовских и европейских чиновников, они могут появиться в конце мая – начале июня.