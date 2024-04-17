Правильно подобранная длина мини юбки может подчеркнуть достоинства фигуры и визуально удлинить ноги. Журналист издания «Комсомольская правда», дипломированный стилист, Ольга Родина прокомментировала образы российских звезд в экстремальных мини.

По словам стилиста, любительница фитнеса Настасья Самбурская может позволить себе появится на светском мероприятии в мини-юбке любой длины, поскольку обладает стройной фигурой. Родина прокомментировала образ Самбурской в черной полупрозрачной мини-юбке, который актриса дополнила туфлями с острыми носами, назвав его «эффектным».

Еще одной звездой, которой идут образы в экстремальных мини, по мнению Родины, является Регина Тодоренко. В пример стилист привела образ телеведущей в золотистой мини-юбке. Своим нарядом звезда подчеркнула свои красивые подкачанные ноги и усилила эффект, надев босоножки с тонкими ремешками на щиколотке.

Певицу Алсу стилист пожурила за то, что артистка очень редко появляется на публике в мини-юбках. По словам Родины, Алсу является обладательницей шикарных ножек, поэтому ей можно смело одевать экстремальные мини. В пример она привела фото звезды черном мини с прозрачными рукавами.