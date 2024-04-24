Известный певец и композитор Стас Михайлов в своем недавнем интервью рассказал, что, будучи в США, написал песню про российских военнослужащих. Об этом сообщает издание News.ru. Артист признался, что для него самого стала военная тема неожиданностью, однако пришло такое вдохновение.

«У меня был такой момент, когда я в Америке, в Нью-Йорке, когда еще ездил, было время, я написал песню про наших солдат. Еще тогда. Вот как это может быть… Именно в Америке про русских солдат», – отметил Михайлов.

Певец также подчеркнул, что сочинение песен – это некое таинство, которое нельзя объяснить простыми словами. По его словам, все свои песни он любит, как родных детей.

Также Стас Михайлов рассказал, что не уверен в уместности исполнения веселых песен, так как недавно в «Крокус Сити Холле» произошли жуткие трагические события. Однако артист подчеркнул, что Россию не смогут сломить и запугать.