Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, каким образом вражеские беспилотники смогли обойти средства ПВО в Татарстане. По его словам, атака на Татарстан является комплексной террористической операцией, тщательно спланированной Западом. Коротченко уверен, что Киеву не удалось бы осуществить подобные действия в одиночку.

Как отметил эксперт, точную версию должны озвучить соответствующие структуры и спецслужбы, а он может комментировать ситуацию, исходя из открытой информации. Предположительно Татарстан атаковал переделанный из легкомоторного самолета дрон-камикадзе. Поэтому беспилотник и смог преодолеть достаточно длительный маршрут. По всей вероятности БПЛА был оснащен спутниковыми элементами навигации и соответствующей системой удаленного управления.

По мнению Коротченко, беспилотник был запущен именно с территории Украины. А его маршрут был построен таким образом, чтобы была возможность обойти системы ПВО.