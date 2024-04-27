Военнослужащий ВСУ, представитель сборной Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию. Он принимал участие в чемпионате Европы в Польше и оттуда через Чехию перебрался в РФ.

По словам Кузнецова, все его родственники служили в армии. Сам спортсмен из Луганской области, но в 2021 году решил вступить в ряды ВСУ и принял присягу. Служил он в спецчасти во Львовской области, откуда с началом СВО был отправлен на фронт.

По пути ему сообщили, что территориальная оборона расстреляла колонну его сослуживцев. Также боец был ранен и в госпитале узнал, что солдаты вынуждены платить врачам буквально за каждую медицинскую процедуру. Именно тогда Кузнецов решил сбежать в Россию, где у него живут родственники.

Военнослужащий не прекращал заниматься спортом и поэтому попал в сборную Украины по армейскому рукопашному бою. Это позволило попасть в Польшу на чемпионат Европы. Оттуда он перебрался в Чехию и пять месяцев скрывался там. Затем прилетел в Москву и намеревается отправиться в ЛНР, чтобы повидать родителей. После этого Кузнецов планирует вступить добровольцем в ряды российской армии.