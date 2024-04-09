Пресс-служба концерна «Калашников» сообщила об эффективных действиях беспилотного аппарата «Скат 350М», который помог уничтожить топливную базу ВСУ.

Дрон задействовали спецназовцы Росгвардии. С его помощью они вычислили, где находится нефтебаза, после чего отправили координаты для нанесения точного удару по объекту. Беспилотник зафиксировал успешное поражение цели.

Объект охранялся замаскированными самоходными артиллерийскими установками противника, которые можно увидеть на эксклюзивных кадрах, опубликованных концерном. Перед самой атакой к топливной базе как раз подъезжали автомобили, чтобы заправиться, а также железнодорожный состав с цистернами. Однако спустя несколько секунд все это поглотило пламя.