Броня танков Abrams, которой так гордятся в США, перестанет быть секретом для российских инженеров. Они получили возможность изучить ее на примере полученной в качестве трофея машины разграждения М1150 Assault Breavher Vehicle.

Эта техника создана на платформе «Абрамса». В ней используется броня, которая защищает используемые ВСУ танки М1А1 SA и имеющиеся в распоряжении польской армии М1А1 FEP. В новой версии М1А2 Abrams SEP v.3 лобовая защита существенно усилена, но для начала будет достаточно и того, что есть, передает “Российская газета”.

Кроме того, инженеры изучат систему динамической защиты Abrams Reactive Armor Tiles, которая закрепляется на бортах боевых машин из США.

Тщательное исследование брони американских танков позволит разработать более эффективно пробивающее ее вооружение и способы борьбы с этой техникой.